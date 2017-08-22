Экономика

12:33 22.08.2017

Новая версия OC Android названа в честь печенья Oreo

Корпорация Google представила новую версию операционной системы Android 8.0, которая по традиции получила название в честь сладости, начинающейся на следующую букву английского алфавита - в этот раз выбор пал на печенье Oreo.

Google отмечает, что новая операционная система стала умнее, безопаснее, быстрее и мощнее. Так, в Android Oreo добавили функцию Google Play Protect для защиты от вредоносных приложений, сервис для отслеживания "жизненных показателей смартфона" и продления срока его работы от батареи.

Кроме того, в новой ОС упростили работу с функцией "картинка в картинке" (Picture in Picture), благодаря которой пользователи смогут видеть два приложения одновременно.

В сторонних приложениях появилось автозаполнение логинов и паролей, а также просмотр уведомлений каждого приложения по длительному нажатию на его иконку.

Презентация новой версии операционной системы была приурочена к солнечному затмению, которое наблюдалось 21 августа в 14 штатах США. В видеоролике, который представила Google, вместо Луны Солнце заслоняет круглое печенье Oreo, которое затем падает на Землю.

Когда именно новая система будет доступна для рядовых пользователей, точно неизвестно. Пока она проходит тестирование у операторов и производителей. Google отмечает, что первыми Android Oreo получат владельцы смартфонов Pixel и Nexus 5X/6P, а также планшетов Pixel C и Nexus Player. До конца 2017 года обновление, как ожидается, выйдет для устройств Samsung, LG, HTC, Huawei, Sony, Essential, General Mobile, Nokia, Kyocera, Motorola и Sharp.

Предыдущая версия Android 7.0 называлась Nougat, версия 6.0 - Marshmallow, а 5.0 - Lollipop. Вышедшая в 2013 году ОС Android 4.4 была названа в честь шоколадки KitKat.

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