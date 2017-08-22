Европейские фондовые индексы растут

Фондовые индексы стран Западной Европы активно поднимаются во вторник, демонстрируя рост вторую сессию подряд благодаря повышению цен на металлы и подъему котировок горнодобывающих компаний.

Инвесторы слабо реагируют на новый виток геополитической напряженности на Корейском полуострове. В частности, власти Северной Кореи во вторник пригрозили США "беспощадной местью" за совместные учения с Южной Кореей, которые КНДР расценивает как подготовку к вторжению в страну.

В свою очередь американское военное командование может во вторник выступить с предостережением для Северной Кореи, сообщают СМИ.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:43 кв во вторник вырос на 0,47% - до 374,45 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,63%, французский CAC 40 - на 0,36%, германский DAX - на 0,1%. Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 прибавил 0,39%.

Акции горнодобывающей компании Antofagasta, отчитавшейся о росте выручки в первом полугодии на 42%, дорожают на 5%. Доналоговая прибыль компании в январе-июне составила $689 млн, выручка увеличилась до $2,05 млрд.

Цена бумаг лидера сектора BHP Billiton поднимается на 3,2%. Компания получила прибыль в размере $5,89 млрд против убытка в $6,39 млрд за предыдущий фингод. Выручка BHP выросла на 24%, до $38,29 млрд. Задолженность сократилась за год на $9,8 млрд, до $16,32 млрд.

В результате компания приняла решение увеличить дивиденды с $0,14 на акцию до $0,43 на бумагу.

Также руководство BHP сообщило, что ведет переговоры с различными заинтересованными сторонами о продаже бизнеса по добычу сланцевой нефти и газа в США.

Котировки акций Rio Tinto поднимаются на 2,6%, Glencore - на 1,5%.

Капитализация финансовой компании Provident Financial рухнула на 61% на новости, что ее CEO Питер Крук уходит в отставку.

Также Provident ухудшила прогноз на текущий год - теперь она прогнозирует, что убытки по кредитам составят 80-120 млн фунтов стерлингов ($103-155 млн) - и отказалась от выплаты дивидендов.

Рыночная стоимость британского застройщика Persimmon Plc выросла на 2,7%. Компания отчиталась о росте доналоговой прибыли в первом полугодии на 30%, до 457,4 млн фунтов.

Стоимость бумаг британской компании John Wood Group Plc увеличилась на 0,3%. Нефтесервисная компания сообщила о снижении доналоговой прибыли в январе-июне, но также объявила об увеличении дивидендных выплат.