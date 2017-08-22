Узбекистан отменит акцизы и пошлины на импорт муки и ряд других товаров АПК

Узбекистан с 1 сентября отменит акцизы на импортируемые мясо и субпродукты, жир свиной и домашней птицы, пшеничную муку и корма для животных, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства внешней торговли.

По данным ведомства, соответствующее постановление подписал накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Постановлением "О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности" предусмотрено также введение нулевой ставки таможенной пошлины на сливочное, соевое и подсолнечное масла, семена картофеля и зерновых культур, льна, подсолнечника и других, на ржаную муку, крупу и муку грубого помола из твердой пшеницы, тростниковый сахар, какао-бобы, сырье для фармацевтики.

Кроме этого, будут снижены действующие ставки таможенных платежей на отдельные виды товаров, в том числе на мясо крупного рогатого скота, свинину, свиной жир, жир домашней птицы и прочие пищевые мясные субпродукты, кофе, пшеничную муку, тростниковый сахар.

Согласно постановлению, импортная пошлина на ввоз пшеничной муки, свинины и свиного жира будет снижена с 30% до 10% от таможенной стоимости, ставка акциза на импорт кофе - с 20% до 10%, тростникового сахара - с 10% до 5%. Кроме того уменьшается комбинированная ставка на ввоз подсолнечного масла - с 20%, но не менее $0,32 за литр, до 5% и не менее $0,1 доллара за литр. Импортные пошлины на ввоз кофе и тростникового сахара также будут понижены: с 10%, но не менее $0,7 за килограмм, до 5%, но не менее $0,3 за килограмм, и c 30% до 10% соответственно.

Ожидается, что снижение таможенных платежей на сырье и материалы для производства продовольственных потребительских товаров будет способствовать снижению себестоимости производимой продукции и повышению ее конкурентоспособности. Кроме того, это должно ограничить предпосылки для роста цен на внутреннем потребительском рынке.