Экономика

10:56 22.08.2017

ФГВФЛ планирует продажу активов ликвидируемых банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в период до 1 сентября планирует продажу активов 69 ликвидируемых банков на общую сумму 25,598 млрд грн, сообщил ФГВФЛ на официальном веб-сайте.

Согласно сообщению, в том числе выставлены на продажу права требования по кредитам на сумму 21,694 млрд грн и основные средства на сумму 2,732 млрд грн.

Как сообщалось, ФГВФЛ получил от управления активами ликвидируемых банков в январе-июле 2017 года 4,963 млрд грн, в том числе 2,456 млрд грн – от продажи активов, 2,350 млрд грн – от погашения кредитов.

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Интерфакс-Украина
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