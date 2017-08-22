Экономика

10:15 22.08.2017

НАПК утвердило результаты полной проверки электронной декларации 8 членов Кабмина

Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015 и 2016 годы, поданных 8 членами Кабинета министров Украины.

Как сообщает пресс-служба НАПК во вторник утром, соответствующие решения принято на основе мониторинга и проверки деклараций в отношении имущества, средств и корпоративных прав, приобретенных декларантами после апреля 2015 год.

Среди субъектов декларирования, по которым утверждены результаты полной проверки деклараций – вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко (за 2015 год), вице-премьер-министр Владимир Кистион (за 2015 и 2016 годы), вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко (за 2015 год), министр Кабмина Александр Саенко (за 2015 год), министр молодежи и спорта Игорь Жданов (за 2015 и 2016 годы), министр иностранных дел Павел Климкин (за 2016 год), министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак ( за 2016 год), министр информационной политики Юрий Стець (за 2016).

Это обусловлено положениями закона Украины "О предотвращении коррупции", принятого Верховной Радой 14 октября 2014 года.

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