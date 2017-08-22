Экономика

10:01 22.08.2017

Ривненская АЭС подключила блок №4 к сети после завершения планового ремонта

Ривненская атомная электростанция (АЭС) 21 августа в 18:55 подключила к энергосети четвертый блок после проведения среднего планового ремонта, сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, по состоянию на утро вторника в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС – 188-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Южно-Украинской АЭС – 48-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №4 Запорожской АЭС – 18-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Запорожской АЭС – 3-е сутки среднего планового ремонта.

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 2004 года.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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