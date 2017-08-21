Экономика

18:32 21.08.2017

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 25,485 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 25,485 грн/$1 с 25,4925 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,47-25,5 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в понедельник купил $50,9 млн по курсу до 25,47 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $51,9 млн при заявленном объеме аукциона $100 млн - по курсу от 25,45 грн/$1 до 25,479 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,4603 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,4432 грн/$1 с 25,4904 грн/$1. Торговый оборот составил $317,8 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $242,58 млн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"Укрнафта" из-за непродления лицензий сократит инвестпрограмму и персонал

Повторный аукцион по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго" не состоится из-за отсутствия заявок

Банковская система Украины за 7 мес. уменьшила убыток в 41,5 раза

"Нафтогаз Украины" увеличит цену газа для промпотребителей на сентябрь на 6,3-6,7%

НБУ на аукционе в четверг купил $51 млн по курсу до 25,47 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в I полугодии ввела в эксплуатацию 126,5 МВт мощности возобновляемых источников

МАУ намерена получить действующие с сентября бессрочные разрешения на полеты в Торонто и Дели

"Укргазвыдобування" выставило 5,2 тыс. тонн сжиженного газа на допаукцион

Экс-глава Кировоградской ОГА просит Госгеонедра разблокировать работу ВостГОКа

Операции с Bitcoin в Украине чреваты налоговыми рисками

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog5652.html
РЕКЛАМА