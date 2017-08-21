Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 25,485 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 25,485 грн/$1 с 25,4925 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,47-25,5 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в понедельник купил $50,9 млн по курсу до 25,47 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $51,9 млн при заявленном объеме аукциона $100 млн - по курсу от 25,45 грн/$1 до 25,479 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,4603 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,4432 грн/$1 с 25,4904 грн/$1. Торговый оборот составил $317,8 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $242,58 млн.