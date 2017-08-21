Экономика

18:21 21.08.2017

Украина в I полугодии ввела в эксплуатацию 126,5 МВт мощности возобновляемых источников

Украина в январе-июне 2017 года ввела в эксплуатацию 126,5 МВт мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), работающих по "зеленому" тарифу, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

В частности, 118,1 МВт составляют объекты солнечной энергетики, 5,5 МВт – электростанции на биогазе и 2,9 МВт – малая гидроэнергетика.

По ее данным, соответствующий показатель уже перекрыл 121 МВт мощности объектов ВИЭ, введенных в эксплуатацию за весь 2016 год.

В Госагентстве отмечают, что в текущем году одна солнечная электростанция и две микро-ГЭС получили надбавку к "зеленому" тарифу за использование оборудования украинского производства.

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Интерфакс-Украина
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