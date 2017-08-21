МАУ намерена получить действующие с сентября бессрочные разрешения на полеты в Торонто и Дели

Комиссия Государственной авиационной службы (Госавиаслужба) Украины по рассмотрению вопросов о правах на эксплуатацию воздушных линий 28 августа рассмотрит вопрос выдачи назначений на дальнемагистральные маршруты авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев).

Согласно повестке дня заседания комиссии, текст которой обнародован на веб-сайте Госавиаслужбы, будет рассмотрена заявка авиакомпании на регулярные полеты в Торонто (Канада) и Дели (Индия). Указанные назначения согласно заявке МАУ должны действовать с 1 сентября 2017 года бессрочно.

Заявка на полеты в Торонто предусматривает выполнение трех рейсов в неделю, в Дели – четырех.

Как ранее, в июле текущего года, сообщал глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг, МАУ намерена в 2018 году расширить свою сеть дальнемагистральных полетов.

"Это будет Шанхай и, думаю, Торонто. Также будут привычные рейсы, Пекин, Нью-Йорк, Бангкок", - отмечал он.

Ранее президент компании Юрий Мирошников сообщал, что МАУ, планировавшая запустить рейсы в Канаду в 2019 году, рассматривает возможность сдвинуть эти сроки и запустить его на год раньше – в 2018-м.

МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Ее базовый аэропорт - ГМА "Борисполь". Авиакомпания по итогам 2016 года получила чистую прибыль в размере 387,885 млн грн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против чистого убытка 504,923 млн грн годом ранее. На данный момент во флоте МАУ 42 самолета.

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.