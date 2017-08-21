"Укргазвыдобування" выставило 5,2 тыс. тонн сжиженного газа на допаукцион

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) 22 августа проведет дополнительный аукцион по продаже сжиженного газа на внутреннем рынке, на который ПАО "Укргазвыдобування" выставило 5,2 тыс. тонн этого продукта.

Согласно объявлению на сайте бирже, речь идет о ресурсе августа-сентября этого года, начальные цены на нем повышены на 5,9-6,2% по сравнению с плановым аукционом, который прошел 8 августа, и составляют от 15,56 тыс. грн до 15,63 тыс. грн за тонну.

Согласно информации биржи, на предыдущем аукционе было продано 4,36 тыс. тонн сжиженного газа по ценам от 19,08 до 19,81 тыс. грн за тонну.

Как сообщалось со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95", розничные цены на сжиженный углеводородный газ в Украине в период с 14 по 21 августа 2017 года выросли на 25,6% или на 2,9 грн/литр, в т.ч. за минувшие выходные – на 13,3% или 1,7 грн/литр.

Ранее аналитик "А-95" Артем Куюн прогнозировал рост цен на автогаз из-за значительного дефицита поставок. По его оценке, импорт ресурса в августе составит 90-100 тыс. тонн при минимальной потребности в 120 тыс. тонн.

"А-95" прогнозирует, что дефицит газа продлится до середины сентября. Это будет стимулировать высокие цены в опте и, следовательно, в рознице. По прогнозам экспертов, исходя из уровня оптовой цены 24 тыс. грн за тонну, розничные цены на автогаз достигнут диапазона 14,5-14,7 грн/литр. "Высокие цены и окончание автомобильного сезона снизят спрос на газ, одновременно будут восстановлены поставки по импорту, что стабилизирует рынок и приведет к снижению цен", – резюмирует А.Куюн.

Как сообщалось, розничные продажи бензинов через АЗС в июле упали на 12%, а сжиженного газа – выросли на 16,2%.