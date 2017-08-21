Украина за 6 мес. закупила ядерное топливо на $213 млн

Украина в январе-июне 2017 года закупила ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $212 млн 807,9 тыс.

По данным Государственной службы статистики, за этот период для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $130 млн 76,2 тыс., шведского производства – на $82 млн 731,7 тыс.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в январе-мае 2017 года у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 61,12%, Westinghouse (Швеция) – 38,88%.

Ранее президент и CEO Westinghouse Electric Company Хосе Эметерио Гутьеррес в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что компания в 2017 году увеличит поставки ядерного топлива в адрес НАЭК "Энергоатома" до шести партий. Планируется, что по шесть загрузок будет поставляться до 2020 года.

В свою очередь, президент "Энергоатома" Юрий Недашковский подтвердил намерение компании в 2017 году купить шесть партий ядерного топлива Westinghouse.

"Шесть партий мы планируем в этом году закупить. Скорее всего, часть пойдет в резерв, поскольку у нас постоянно смещаются графики ремонтов, плюс один из блоков, на который мы закупаем, становится на продление срока службы. Поэтому может получиться, что мы закупим больше, чем загрузим, но это в пределах одной партии", - сказал глава НАЭК.

Как сообщалось, Украина в 2016 году закупила ЯТ на $548 млн 809,6 тыс., в т.ч. российского производства – на $386,782 млн, шведского – на $162 млн 27,6 тыс.

Украина в 2015 году закупила ЯТ на $643 млн 570,1 тыс., в т.ч. российского производства на $610 млн 882,6 тыс., шведского – на $32 млн 687,5 тыс.

Украина в 2014 году закупила ЯТ на $628,176 млн, в т.ч. у России – на $588,831 млн, у Швеции – на $39,345 млн.

Украина в 2013 году закупила ЯТ российского производства на $600,596 млн.

Украина в 2012 году приобрела ЯТ на $600,334 млн, в т.ч. у России – на $555,355 млн, у Швеции – на $44,979 млн.

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (Швеция).

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенны