ДТЭК констатирует максимальную загрузку работающих на углях газовой группы ТЭС

ДТЭК констатирует максимальную загрузку своих тепловых электростанций (ТЭС), работающих на углях газовой группы.

"ТЭС ДТЭК, которые сжигают газовую марку угля, работают полным составом и на 27,3% покрывают потребности Украины в электроэнергии во время летнего пика потребления", - говорится в сообщении компании.

По ее данным, на 21 августа задействованы все резервные энергоблоки Бурштынской, Добротворской, Ладыжинской, Кураховской и Запорожской ТЭС, а также восемь энергоблоков антрацитовых ТЭС ДТЭК.

В ДТЭК отмечают, что максимальное использование мощностей ТЭС на марке "Г" является приоритетом для компании, а антрацитовые блоки включаются только для поддержания энергосистемы.

Компенсируют нехватку мощности в энергосистеме Украины и энергоблоки №8 и №9 Бурштынской ТЭС, которые ранее работали в режиме энергоострова.

В сообщении также отмечается, что ДТЭК уже на 50% выполнил годовую ремонтную кампанию по всем своим ТЭС, что позволило с 1 июля заменить вышедшие в ремонт энергоблоки АЭС.

Как сообщалось, по состоянию на утро 21 августа в плановых ремонтах находятся треть или 5 из 15 блоков АЭС Украины.

Запасы угля на складах ТЭС Украины в период с 14 по 21 августа сократились на 5,4% (на 97,8 тыс. тонн) – до 1 млн 711,7 тыс. тонн. В частности, запасы углей антрацитовой группы снизились на 8,1% (на 52,4 тыс. тонн) – до 591,4 тыс. тонн, газовой группы – на 3,9% (на 45,4 тыс. тонн), до 1 млн 120,3 тыс. тонн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.