Банковская система Украины за 7 мес. уменьшила убыток в 41,5 раза

Банковская система (банки, которые являлись платежеспособными на отчетную дату) по итогам деятельности в январе-июле 2017 года получила чистый убыток в размере 223 млн грн, что в 41,5 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года (9,266 млрд грн), сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.

Согласно приведенным данным, в июле платежеспособные банки получили чистую прибыль в размере 1,43 млрд грн.

Доходы банков за январь-июль составили 101,624 млрд грн, расходы – 101,846 млрд грн.

Как сообщалось, чистый убыток платежеспособных банков в 2016 году составил 159,388 млрд грн.