НБУ в понедельник объявил аукцион, увеличил объем покупки до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник объявил аукцион по покупке до $100 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 11:30 кв.

Во время предыдущего аукциона, 17 августа, НБУ купил $44 млн по курсу до 25,5195 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,5129 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг к 11:00 кв укрепился до 25,4183 грн/$1 с 25,4904 грн/$1. Торговый оборот к указанному времени составил $5,42 млн.