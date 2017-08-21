Экономика

11:42 21.08.2017

НБУ в понедельник объявил аукцион, увеличил объем покупки до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник объявил аукцион по покупке до $100 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 11:30 кв.

Во время предыдущего аукциона, 17 августа, НБУ купил $44 млн по курсу до 25,5195 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,5129 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг к 11:00 кв укрепился до 25,4183 грн/$1 с 25,4904 грн/$1. Торговый оборот к указанному времени составил $5,42 млн.

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