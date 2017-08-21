Экономика

11:33 21.08.2017

В Украине с начала 2018 года вводится электронная подготовка проектов решений Кабмина

Кабинет министров Украины с 1 января 2018 года ввел подготовку проектов решений правительства и материалов к ним в электронном виде.

Согласно постановлению №608 от 18 августа, проекты актов правительства и материалы к ним готовятся в электронной форме с применением электронной цифровой подписи, кроме случаев наличия обоснованных оснований для их подготовки в бумажной форме: информация с ограниченным доступом; невозможности применения материалов к соответствующему проекту акта как оригиналов в электронной форме в соответствии с требованиями законодательства; подготовке проекта акта по вопросам, связанным с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, ликвидацией их последствий, или по другим вопросам, связанным с возникновением угрозы жизни и / или здоровью населения, а также по неотложным вопросам проведения антитеррористической операции и обороноспособности государства.

Данная норма вступает в силу с 1 января 2018 года.

Государственному агентству по вопросам электронного правительства по согласованию с Министерством юстиции в трехмесячный срок с 1 сентября поручено внести на рассмотрение правительства: проект типовой инструкции по документированию управленческой информации в электронной форме и организации работы с электронными документами в делопроизводстве в центральных и местных органах исполнительной власти.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Словацкая Nafta намерена стать оператором проекта СРП на Юзовском газовом участке

Кабмин одобрил погашение из госказны кредита Донецка на 350 млн грн

Трудовые мигранты из Украины поддерживают рост экономики Польши

АМКУ предлагает сделать обжалование торгов платным

"Нафтогаз" привлек Lazard для возможной продажи активов в Египте

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ в понедельник объявил аукцион, увеличил объем покупки до $100 млн

В Китае в сентябре запустят поезда со скоростью 350 км/ч

Литва получила первую партию американского СПГ

Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю снизились на 5,4%

Датская Moeller-Maersk продала свой нефтегазовый бизнес Total

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на товары для животных на price.ua
РЕКЛАМА