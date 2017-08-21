В Украине с начала 2018 года вводится электронная подготовка проектов решений Кабмина

Кабинет министров Украины с 1 января 2018 года ввел подготовку проектов решений правительства и материалов к ним в электронном виде.

Согласно постановлению №608 от 18 августа, проекты актов правительства и материалы к ним готовятся в электронной форме с применением электронной цифровой подписи, кроме случаев наличия обоснованных оснований для их подготовки в бумажной форме: информация с ограниченным доступом; невозможности применения материалов к соответствующему проекту акта как оригиналов в электронной форме в соответствии с требованиями законодательства; подготовке проекта акта по вопросам, связанным с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, ликвидацией их последствий, или по другим вопросам, связанным с возникновением угрозы жизни и / или здоровью населения, а также по неотложным вопросам проведения антитеррористической операции и обороноспособности государства.

Данная норма вступает в силу с 1 января 2018 года.

Государственному агентству по вопросам электронного правительства по согласованию с Министерством юстиции в трехмесячный срок с 1 сентября поручено внести на рассмотрение правительства: проект типовой инструкции по документированию управленческой информации в электронной форме и организации работы с электронными документами в делопроизводстве в центральных и местных органах исполнительной власти.