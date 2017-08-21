Датская Moeller-Maersk продала свой нефтегазовый бизнес Total

Датская A.P. Moeller-Maersk A/S достигла соглашения о продаже своего нефтегазового подразделения Maersk Oil французской Total SA за $7,45 млрд.

В рамках сделки Moeller-Maersk получит 97,5 млн акций Total (около 3,76% капитала), стоимость которых оценивается в $4,95 млрд, сообщается в пресс-релизе датской компании.

Также Total примет на себя краткосрочные обязательства на сумму $2,5 млрд, которые Moeller-Maersk передаст Maersk Oil. Французская компания выплатит этот долг Moeller-Maersk сразу после завершения сделки.

Закрытие сделки планируется провести в первом квартале 2018 года. До этого она должна получить одобрение со стороны регулирующих органов, включая министерство энергетики, коммунальных услуг и климата Дании.

A.P. Moeller-Maersk Group является многопрофильной корпорацией, представленной в 130 странах. Основана в 1904 году, штаб-квартира расположена в Копенгагене. В ее подразделениях, среди которых крупнейшая в мире судоходная линия, компании энергетического, производственного и логистического секторов, работает около 88 тыс. человек. Группе принадлежит 40 контейнерных терминалов по всему миру, в большинстве - в совместном владении с портовыми администрациями, также она владеет рядом крупнейших в мире судов-контейнеровозов. Помимо этого, группа в ограниченном объеме занимается добычей нефти и природного газа, судостроением, также ей принадлежит сеть супермаркетов, почтовая компания.