Энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта

Запорожскую атомную электростанцию в субботу вечером отключили от энергосети на 107 суток для проведения планового ремонта, сообщил пресс-центр Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"19 августа 2017 года в 22:56 энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта продолжительностью 107 суток", – говорится в сообщении распространенном пресс-центром ведомства в воскресенье утром.

Подчеркивается, что в настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет более 2,5 тыс МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 тыс МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн. кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984г., второй – в 1985г., третий – в 1986г., четвертый – в 1987г., пятый – в 1989г., шестой – в 1995г. Начиная с 1984г., вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22 %.