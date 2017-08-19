"Нафтогаз" привлек Lazard для возможной продажи активов в Египте

НАК "Нафтогаз Украины" наймет инвесткомпанию Lazard Freres SAS (Франция), выступавшую советником реструктуризации госдолга Украины, для помощи в возможной продаже активов "Нафтогаза" в Египте.

Как говорится в сообщении НАК и объявлении в системе ProZorro, стоимость услуг Lazard составит $1,25 млн, что на $200 тыс. меньше ожидаемой стоимости закупки.

"Нафтогаз" пояснил, что дважды (31 марта и 17 мая) объявлял открытые торги по отбору инвестсоветника, однако оба раза предложения на них подавала только Lazard, в связи с чем была применена переговорная процедура.

В обязанности советника входят, в частности, анализ и рекомендации в отношении текущей ситуации на рынке, проведенных и запланированных аналогичных сделок, необходимых мер для максимизации инвестиционной стоимости активов с целью принятия "Нафтогазом" окончательного решения о целесообразности продажи активов в Египте.

Помимо того, Lazard займется созданием перечня потенциальных инвесторов и возможных способов их привлечения, организацией переговоров с такими инвесторами, а в случае принятия соответствующих решений – структурированием сделки или сделок.

Срок оказания услуг - до 31 декабря 2018 года.

Lazard специализируется на инвестиционно-банковских услугах, имеет филиалы в 43 городах 27 стран, в 2016 году завершила 264 сделки на сумму $347 млрд.

Как сообщалось, глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в конце 2016 года сообщил, что госхолдинг рассматривает возможность продажи активов компании в Египте, поскольку этот бизнес не приносит особой прибыли в связи с падением цен на нефть.

Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в феврале 2017 года сообщил о планах привлечь инвестиционно-банковского советника, который оценит, сколько можно выручить при продаже активов в Египте. По его словам, если оценка превысит ожидания компании, НАК будет ставить вопрос о продаже египетских активов перед наблюдательным советом и правительством.

"Нафтогаз" через свою дочернюю компанию "Закордоннафтогаз" осуществляет разведку и эксплуатацию двух нефтегазоносных блоков в восточной пустыне Египта – South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth. Работы на этих блоках, прогнозный ресурс которых составляет более 360 млн тонн нефти, ведутся на основе концессионных соглашений, подписанных 7 февраля 2012 года между "Закордоннафтогаз" по поручению "Нафтогаза", с одной стороны, и правительством Арабской Республики Египет и Государственной нефтяной компанией GANOPE (Ganoub El – Wadi Holding Petroleum Company), с другой. Срок действия концессионных соглашений составляет 28 лет.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.