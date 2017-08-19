Экономика

12:13 19.08.2017

Минфин намерен заменить почтовые сообщения электронными во взагимодействии ГФС и крупных налогоплательщиков

Министерство финансов Украины предлагает заменить почтовые уведомления электронными с использованием электронной цифровой подписи во взаимодействии Государственной фискальной службы (ГФС) и крупных налогоплательщиков.

Соответствующий проект приказа опубликован на сайте ведомства 18 августа.

В случае вступления приказа в силу ГФС буде уведомлять плательщиков о внесении их в реестр крупных налогоплательщиков через интернет. В свою очередь налогоплательщики также будут извещать контролирующий орган об изменении основного места учета или реорганизации через электронные уведомления вместо почтовых.

Как сообщалось, реестр крупных налогоплательщиков на 2017 год содержит 2512 позиций. С 1 января 2017 года, в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс, крупным налогоплательщиком считается юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре года последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает 1 млрд грн (вместо 500 млн грн) или общая сумма платежей, уплаченных в государственный бюджет Украины за такой же период превышает 20 млн грн вместо прежних 12 млн грн.

Таким образом, реестр крупных налогоплательщиков на 2017 год содержит на 45,6% больше предприятий, чем в 2016 году, когда в нем было 1725 позиций.

Наибольшие налогоплательщики заплатили с начала года 176,6 млрд грн налогов, что на 31 млрд грн или 21% больше аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Офиса крупных плательщиков.

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