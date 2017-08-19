Нацсовет закажет в УГЦР просчет новых телеканалов для вещания на Крым

Национальный совет по телерадиовещанию решил заказать в Украинской государственном центре радиочастот (УГЦР) разработку выводов о возможности и условиях пользования радиочастотным ресурсом Украины для организации цифрового вещания на Крым еще двух телеканалов из Чонгара Херсонской области.

"Таким образом, кроме уже имеющегося цифрового мультиплекса на 50 ТВК, будут развиты еще два цифровых мультиплекса", – говорится в сообщении Нацсовета на его сайте.

Нацсовет также обратился к УГЦР с просьбой рассмотреть вопрос о техническом переносе 15 частотных присвоений радиоэлектронных средств из Крыма на материковую Украину, на которых можно будет организовать вещание на полуостров.

Помимо того, Нацсовет в рамках развития проекта вещания общин закажет просчет 19 частотных присвоений малой мощности в FM-диапазоне в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях.

Как сообщалось, первое цифровое вещание из Чонгара в Крым было начато 17 августа в тестовом режиме. На первом этапе на территорию северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются UA:Крым (НСТУ), 5 канал, Прямой канал (Тонис), ICTV, Черноморская ТРК. С 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме, с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября - с мощностью 1 кВт.

Во второй мультиплекс для вещания на Крым планируется включить еще 5 украинских телеканалов.