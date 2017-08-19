Число граждан ЕС, работающих в Великобритании, достигло рекорда

Число граждан Европейского союза, работающих в Великобритании, во втором квартале достигло рекорда - 2,37 млн человек, что на 126 тыс. превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Повышению показателя способствовало значительное увеличение притока жителей Болгарии и Румынии, которые нашли работу в Британии после того, как получили равные с другими гражданами ЕС и самими британцами права три года назад. Их количество выросло более чем на четверть и достигло 337 тыс. человек, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).

Как пишет The Financial Times, эти цифры говорят о том, что решение о Brexit пока не оказало заметного влияния на число работающих в Великобритании европейцев.

Между тем начало сокращаться число работников из восьми восточноевропейских государств (ЕС8), включая Польшу, Литву и Латвию, хотя и ненамного. Во втором квартале их насчитывалось 997 тыс. против чуть более 1 млн годом ранее.

При этом число работников из 14 "старых" стран ЕС превысило 1 млн человек по сравнению с 947 тыс. во втором квартале 2016 года.

Хотя данные ONS не указывают, какую именно работу выполняют мигранты, Институт исследования персонала и развития (ИИПР) сообщает о том, что около 30% приехавших из ЕС8, Румынии и Болгарии заняты на низкоквалифицированных работах, таких как уборка, строительство и сфера питания. Только 10% британцев выполняют аналогичную работу.

По крайней мере половина работников из EС8, Румынии и Болгарии работают более 40 часов в неделю, 30% выполняют работу гораздо ниже имеющихся у них образования и опыта работы. "Слишком квалифицированных" работников-британцев, которые соглашаются выполнять работу попроще - всего 15%.

Мигранты же из "старых" 14 стран ЕС чаще работают в соответствии со своим образованием и навыками на более квалифицированных работах, отмечает BBC.

Старший аналитик рынка труда ИИПР Гервин Дэвис полагает, что первоначальные опасения по поводу влияния Brexit на работников из ЕС, вероятно, были завышены.

"Возможно, это и не удивительно, учитывая, что экономика Великобритании по-прежнему создает большое количество рабочих мест и что деньги, которые здесь зарабатывают румынские и болгарские рабочие, по-прежнему, значительно больше тех, на что они могли бы рассчитывать в своих странах", - сказал он.