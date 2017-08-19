В Киеве прошел недельный марафон для IT-шников: учили управлять проектами

18 августа завершился первый PM Marathon от «Web Academy» по эффективному управлению проектами в сфере IT. Пять ведущих проджект-менеджеров Украины на примерах из собственной практики рассказали, как правильно создавать и вести проекты, оценивать риски, мотивировать команду, укладываться в сроки и не превышать доступный бюджет. Организаторы недельного интенсива рассказывают, что первый PM Marathon вызвал ажиотаж среди IT-разработчиков и собрал вдвое больше слушателей, чем ожидалось.

Среди спикеров были известные эксперты с огромным опытом управления проектами в IT: Виталий Волощук, Катерина Каминская, Евгений Полозюков, Анатолий Савин, Марьян Цар.

Особенно заинтересовала слушателей работа со стейкхолдерами: людьми, которые влияют на работу по проекту. «Чем сильнее контроль – тем легче сдавать результат», – объяснил Анатолий Савин. Участники марафона обсудили достоинства и недостатки классического подхода к управлению проектами, уровни планирования в Agile, формирование Backlog`а и другие актуальные вопросы индустрии.

«Подобный лекторий расширяет мышление и дает ответы на многие рабочие вопросы, - делится впечатлениями от PM Marathon проджект менеджер ІТ-компании Lucky Labs Владимир Кучер. – Почти все разработчики сталкиваются со схожими проблемами. Самые актуальные среди них – это добавление новых фич (недокументированная возможность, особенность продукта – ред.) в процессе реализации других и непонимание реальных сроков со стороны заказчика. Лекции показали, насколько важно документально оформлять все поступающие изменения, фиксируя новые запросы и предложения в письменной форме».

«В наше время IT Project Management пользуется популярностью. Компания Web Academy на постоянной основе проводит дневные воркшопы и мастер-классы по этому направлению. Команда Web Academy была первой в Украине, которая организовала PM Marathon – недельный интенсив по проектному менеджменту. Мероприятие состоялось успешно: к нам пришло более 60 участников, спикеры поделились полезными кейсами и лайфхаками по проектному менеджменту. Хотелось бы отметить нашего генерального партнера, ІТ-компанию Lucky Labs», – говорят организаторы PM Marathon. Как отмечают участники и организаторы, миссия марафона – помогать украинским разработчикам становиться лучше и удерживать высокую репутацию украинских ІТ-специалистов в мире.