"Метинвест" выплатил по новым евробондам $14,1 млн процентов и капитализировал $14,2 млн

Горно-металлургическая группа "Метинвест" выплатила по новым евробондам со сроком обращения до 31 декабря 2021 года $14 млн 136,453 тыс. процентного дохода за период с 18 мая по 18 августа 2017 года, сообщила группа на веб-сайте Ирландской фондовой биржи.

Согласно сообщению, указанная сумма состоит из $8 млн 445,232 тыс. гарантированного процентного дохода, начисленного по ставке 2,793% годовых, а также части процентного дохода по ставке 6,5795%, который выплачивается при наличии у компании для этого свободных денежных средств свыше $180 млн. Всего негарантированного процентного дохода было начислено $19 млн 894,525 тыс., однако ввиду ограниченного объема свободных средств выплачено $5 млн 691,220 тыс. Остальные $14 млн 203,304 тыс. капитализированы.

Условия реструктуризации еврооблигаций также предполагают выплату негарантированного процентного дохода по ставке 1,5025% годовых, который, однако, при отсутствии свободных средств списывается. Соответствующий доход не начислялся и не капитализировался.

Таким образом, с учетом капитализированных процентов общий объем выпуска еврооблигаций возрос до $1 млрд 223,689 млн.

Как сообщалось, "Метинвест" в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение предполагало конвертацию всех трех выпусков еврооблигаций в единый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2021 года и четырех синдицированных кредитных линий по PXF-финансированию - в одну кредитную линию.

В конце марта 2017 года компания выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд 197 млн 232,103 тыс. и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию на сумму $1 млрд 108 млн 795,509 тыс.

Условия обращения еврооблигаций предполагают ежеквартальное начисление процентного дохода с выплатой 18 февраля, 18 мая, 18 августа и 18 ноября. Процентная ставка установлена на уровне 10,875% годовых. При этом до 1 января 2019 года гарантированно будет выплачиваться 25,7% начисленных процентов. Остальной процентный доход будет выплачиваться при наличии у компании для этого свободных денежных средств свыше $180 млн. При отсутствии таких средств 60,5% общей суммы начисленных процентов будет капитализировано, тогда как остаток будет списан. С 1 января 2019 года группа намерена выплачивать весь начисленный процентный доход.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".