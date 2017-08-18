"Милкиленд" договорился с польским Pekao Bank о реструктуризации задолженности на EUR1,8 млн

Дочерние структуры группы компаний "Милкиленд" - производственная площадка Ostrowia, Торговый дом Milkiland EU и трейдерская компания UA Trade (все - Польша) достигли соглашения с польским Pekao Bank о реструктуризации револьверной кредитной линии на PLN7,6 млн (EUR1,8 млн).

Согласно сообщению "Милкиленда" на веб-сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), соответствующее соглашение было подписано 31 июля 2017 года.

Условия реструктуризации предполагают, что основной долг будет погашаться ежемесячными платежами. Последний платеж установлен 30 июня 2018 года. Компании-заемщики обязались продать до 28 февраля 2018 года неключевые активы на сумму не менее PLN0,509 млн (EUR 0,12 млн) и вырученные средства направить на погашение долга.

В свою очередь, банк согласился на отсрочку до 30 июня 2018 года выплаты компаниями начисленного по долгу процентного дохода и штрафов из-за с просрочки погашения долга - всего PLN0,601 млн (EUR0,143 млн). Помимо этого, банк обещает не инициировать принудительное взыскание задолженности в течение действия достигнутого соглашения.

Как сообщалось, российский банк "Возрождение" 28 марта подал ходатайство о банкротстве в Арбитражный суд города Москвы в отношении ОАО "Останкинский молочный комбинат" (Москва). Ходатайство о банкротстве начато в связи с невозможностью предприятия погасить задолженность перед банком на 309,2 млн российских рублей (EUR5,13 млн).

В январе 2017 года "Милкиленд" и Останкинский молкомбинат получили уведомление о необходимости платежа по договору поручительства на $68 млн, заключенному Останкинским молкомбинатом как гарантом с Raiffeisen Bank International AG как агентом в связи с кредитным соглашением Milkiland с UniCredit Bank Austria AG и АО "Райффайзенбанк" (РФ) от декабря 2011 года. Агрохолдинг уточнял, что совокупная сумма задолженности Milkiland по кредитному соглашению составляет $68,42 млн и EUR0,19 млн.

В 2016 году российский Сбербанк уведомил о намерении обанкротить Останкинский молочный комбинат. В настоящее время в Арбитражном суде Москвы находится исковое заявление Сбербанка "об обеспечении имущественных интересов" к комбинату. Согласно материалам суда, сумма исковых требований превышает 368 млн рублей.

Кроме этого, группа ведет судебную тяжбу с Pekao Bank S.A. и Pekao leasing Pekao bank S.A. (оба - Польша), которые пытаются взыскать с нее PLN8,5 млн (EUR2,1 млн) в рамках кредитного соглашения с Milkiland EU (Польша), гарантированного Milkiland N.V.

Группа "Милкиленд" ранее заявляла о намерении завершить в 2017 году все переговоры с банками о реструктуризации задолженности.

Группа компаний "Милкиленд" - один из крупнейших производителей молочной продукции на рынке Украины. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,33 млн тонн молока в год. В Украине общее поголовье крупного рогатого скота составляет 4,9 тыс. голов, в том числе молочное стадо – 1,77 тыс. голов. В Украине компания также обрабатывает 17 тыс. га земли.

В Украине группе "Милкиленд" принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда".

В РФ "Милкиленд" производит молочные продукты под торговой маркой "Останкинская" на ОАО "Останкинский молочный комбинат".

Летом 2012 года "Милкиленд" приобрел Мазовецкий сыродельный завод Ostrowia в Польше, в начале 2013 года - ОАО "Сыродел" в РФ.

"Милкиленд" в 2016 году получила чистый убыток в размере EUR38,906 млн, что в 1,9 раза меньше, чем в 2015 году. Его выручка за год сократилась на 23,3% - до EUR146,76 млн.