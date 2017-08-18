"Укроборонпром" в первом полугодии 2017 года экспортировал вооружений на $345млн

бъем экспорта вооружений и услуг специального и двойного назначения предприятий участников госконцерна "Укроборонпром" в первом полугодии 2017 года составил $345 млн, информирует в пятницу пресс-служба госконцерна.

Сравнительная динамика оружейного экспорта за аналогичный период 2016 года в обнародованных на сайте госконцерна данных не приведена.

При этом портфель экспортных заказов госконцерна по состоянию на 1 июля 2017 года, согласно обнародованным данным, оценивается в $2,37 млрд.

Согласно приведенным данным, по итогам 2016 года объем экспорта вооружений и услуг специального и двойного назначения предприятий-участников "Укроборонпрома" составил $769,5 млн, что на 28% больше, чем в 2015 году.

Согласно озвученным в начале года прогнозам, по итогам 2017 года "Укроборонпром" ожидает не менее чем 15%-ный рост экспорта вооружений.

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входят более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия.

Согласно ранее озвученным госконцерном данным, объем экспортных оружейных контрактов, заключенных "Укроборонпромом" в 2014-2016 годах, оценивается в $3,8 млрд.