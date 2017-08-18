Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 25,4925 грн/$1 с 25,515 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,485-25,5 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,4904 грн/$1 с 25,5064 грн/$1. Торговый оборот составил $242,58 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $373,6 млн.