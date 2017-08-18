Шведская Varmlandsmetanol готова построить в Эстонии завод биометанола

Шведское предприятие биоэнергетики Varmlandsmetanol AB планирует построить в Эстонии завод по производству моторного топлива - биометанола из отходов древесины.

Стоимость строительства оценивается в сумму до 350 млн евро, оно может занять до трех лет, сообщил агентству BNS представитель компании в Таллине Мадис Ольм.

По его словам, до начала реализации проекта необходимо выяснить, возможно ли внесение поправок в эстонское законодательство, "чтобы налоги на биотопливо были самые низкие и чтобы можно было производить и продавать топливо с содержанием метанола 3-30%".

"Технология и материал для строительства есть, однако законодательство пока не позволяет. Поскольку стоимость предприятия составляет 350 млн евро, то никто не станет инвестировать в проект прежде, чем не выяснит, насколько это осуществимо и прибыльно", - пояснил М.Ольм.

"Наше предприятие начало было диалог с эстонским государством по поводу нового завода еще при предыдущем правительстве, однако кабинет министров сменился и решение вопроса забуксовало. Другой министр экономики на наши письма не реагировал. Но вот теперь мы обратились к министру Кадри Симсон и она согласна нас выслушать", - добавил он.

Встреча исполнительного директора Varmlandsmetanol Бьорна Гилберга с представителями Минэкономики Эстонии может состояться в октябре.

Компания Varmlandsmetanol AB учреждена в 2001 году, производит древесный спирт в качестве заменителя бензина. Фирма не котируется на бирже, у нее 1,6 тыс. акционеров, в том числе 1,5 тыс. частных лиц, 30 малых корпораций, TRB (организация 12 крупнейших перевозчиков Швеции), муниципалитет Хагфорс, Федерация шведских фермеров, шведский Экологический центр.

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