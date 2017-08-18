Жители Германии стали меньше склонны к покупке дизельных автомобилей

Покупатели автомобилей в Германии все более скептически относятся к машинам с дизельными двигателями, свидетельствуют итоги опроса, представленного владельцем автозаправочных станций Aral AG.

В настоящее время всего 18% потенциальных покупателей хотят купить дизельную машину, два года назад их доля составляла 31%.

Причины такого резкого падения: дискуссия в обществе о запрете на въезд дизельных автомобилей в центр городов и ряд скандалов, связанных с умышленным занижением данных о вредных выбросах со стороны автопроизводителей, уверены эксперты.

Сейчас более половины (52%) потенциальных покупателей намерены выбрать машину с бензиновым двигателем против 42% в 2015 году. Число делающих выбор в пользу гибридных двигателей выросло до 15% с 11%, сообщает Deutsche Welle.

По данным Федерального управления автодорожного транспорта ФРГ о регистрации новых автомобилей, немцы чаще всего предпочитают машины немецких марок. Лидером в июле являлся Volkswagen Golf (16,3 тыс. машин), далее следуют Mercedes C-класса (6,8 тыс.), VW Passat (6 тыс.), Audi A4 (5,7 тыс.) и VW Polo (5,5 тыс.).

Однако опрос Aral также показывает, что Volkswagen постепенно теряет свою популярность в Германии: 17% потенциальных покупателей намерены приобрести Audi, 14% - BMW и всего 13% - VW.

Результаты исследования также показывают, что 41% респондентов намерены приобрести автомобиль в ближайшие 18 месяцев - такого высокого показателя не было ни разу за 8 предыдущих опросов Aral.

При этом каждый четвертый из опрошенных собирается купить новый автомобиль. Для сравнения, в 2003 году таких было лишь 7%.