ТАСкомбанк выступит принимающим банком для выведения с рынка банка "Новый"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял решение заключить с ТАСкомбанком соглашение о передачи ему части активов и обязательств неплатежеспособного банка "Новый" (оба Киев).

Как сообщается на веб-сайте Фонда, ТАСкомбанк был определен принимающим банком для выведения с рынка банка "Новый" по итогам соответствующего конкурса.

Учитывая необходимость завершения уполномоченным лицом Фонда на осуществление временной администрации в банке "Новый" полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков, обязательства по возврату средств перед которыми будут переданы принимающему банку, с 18 августа 2017 года приостановились выплаты средств вкладчикам финучрежедния через учреждения банков-агентов ФГВФЛ.

Фонд также обращает внимание, что принимающему банку будут переданы все права и обязанности должника перед кредиторами и вкладчиками банка "Новый" по возврату денежных средств и уплаты процентов по договорам банковского счета/вклада (в том числе по именным сберегательным сертификатам).

"Предполагается, что принимающему банку - победителю конкурса будут переданы все обязательства перед первой-восьмой очередями кредиторов, а также часть обязательств перед девятой очередью кредиторов. При заключении договора с победителем конкурса восстанавливаются все условия депозитных и иных договоров по переданным обязательствам, в том числе срок и валюта вклада, процентная ставка и тому подобное", - указано в сообщении.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 13 июля 2017 года отнес банк "Новый" к категории неплатежеспособных.

"Поскольку размер регулятивного капитала банка "Новый" по состоянию на 12 июля 2017 года составлял менее трети минимального уровня, согласно закону "О банках и банковской деятельности" НБУ обязан признать финучреждение неплатежеспособным", - сообщил Нацбанк.

Банк "Новый" основан в 1992 году. Его крупнейшим акционерами к началу января 2017 года было Государственное космическое агентство (18,3297%), Таисия Булавинова (9,9933%), Борис Ганджа (9,9599%), Александр Ярецкий (9,9533%).

Согласно данным Нацбанка Украины, к началу апреля 2017 года по размеру общих активов (770,586 млн грн) банк "Новый" занимал 58-е место среди 90 украинских банков.

Группа "ТАС", основанная в 1998 году, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, развивает четыре основных направления бизнеса: финансовое, промышленное, венчурное и недвижимость. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк и купленный в конце прошлого года Универсал Банк. В группе также рисковые страховые компании "Индустриальная" и "ТАС" и компании по страхованию жизни "ТАС" и "Эйгон Лайф Украина", а также "ТАС-Финанс консалтинг", "ТАС Эссэт Менеджмент", процессинговый центр "ТАС Линк", "Финансовая компания "Центр финансовых решений" (ТМ "КредитМаркет"), коллекторская компания "Финансовая компания "Европейское агентство по возвращению долгов", "Перемога Финанс Актив", "Велко Инвест", "Улф-Финанс".

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 19-е место (10,614 млрд грн) среди 88 действующих банков.

Ранее, в июне, ТАСкомбанк также назначен принимающим банком Диамантбанка, который был признан неплатежеспособным в конце апреля 2017 года.