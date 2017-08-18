Украина к 18 августа намолотила 37,1 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина по состоянию на 18 августа намолотила 37,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,6 млн га (66% от прогноза).

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в пятницу, средняя урожайность составляет 38,5 ц/га.

Пшеницы намолочено 26,5 млн тонн (100%) при средней урожайности 41,7 ц/га, ячменя - 8,6 млн тонн (100%) при урожайности 34,3 ц/га, ржи – 460 тыс. тонн (97%) при урожайности 28,1 ц/га, овса – 453 тыс. тонн (91%) при урожайности 25,2 ц/га, гороха – 1,1 млн тонн (100%) при урожайности 26,7 ц/га, рапса – 2,1 млн тонн (98%) при урожайности 27,6 ц/га.

Гречиха собрана на площади 15 тыс. га (8%), намолочено 16 тыс. тонн при урожайности 10,3 ц/га, просо – на площади 9 тыс. га (16%), намолочено 15 тыс. тонн при урожайности 16,3 ц/га.

По состоянию на 18 августа начался сбор поздних зерновых культур. В частности, в Запорожской области собрано кукурузы на площади 100 га, намолочено - 200 тонн при урожайности 40 ц/га.

В целом в Украине к уборке подлежит 4,5 млн га под кукурузой.

Самая высокая урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур - в хозяйствах Хмельницкой (56,9 ц/га), Ивано-Франковской (52,5 ц/га), Винницкой (50,1 ц/га), Тернопольской (49,9 ц/га), Черновицкой (48,7 ц/га) и Львовской (48,6 ц/га) областей.

Урожай зерновых в Украине в 2016 году, по данным Госстата, составил около 66 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августе повысило прогноз урожая зерновых в Украине в 2017 году на 3,9 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом - до 64,99 млн тонн, экспорта – на 10%, до 42,11 млн тонн на 2017/2018 маркетинговый год (МГ, июль-июнь).