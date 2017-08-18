Цены на нефть перешли к снижению

Нефть перешла к снижению в ходе торгов в пятницу и опускается в цене по итогам третьей недели подряд из-за сигналов роста добычи в США и остальном мире.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:20 кв в пятницу уменьшилась на $0,16 (0,31%) - до $50,87 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,14 (0,3%) - до $46,95 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 2,4%, WTI - на 3,8%.

Участники нефтяного рынка в целом проигнорировали данные о рекордном с сентября падении запасов нефти в США по итогам прошлой недели, ожидая, что спрос на топливо в стране скоро начнет снижаться по мере того, как сезон летнего активного вождения подходит к концу.

Нефтедобыча в Штатах, тем временем, стабильно растет, поскольку нефтедобывающие компании сократили расходы и теперь способны получать выгоду даже при ценах на нефть ниже $50 за баррель. На прошлой неделе добыча в стране выросла на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до максимальных за два года 9,502 млн б/с.

Такие страны, как Нигерия и Ливия, также восстанавливают добычу, из-за чего производство нефти в ОПЕК в целом превысило целевой показатель и достигло максимума с начала года.

"Снижение запасов в Штатах контрастирует с ростом добычи в США и Ливии, где работы на месторождении аш-Шарара были восстановлены", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Также инвесторы ждут публикации еженедельного отчета нефтесервисной компании Baker Hughes об изменении числа действующих нефтедобывающих установок в США. Доклад будет опубликован в пятницу вечером.