Экономика

17:14 18.08.2017

Кабмин одобрил передачу Одесского НПЗ в управление Фонду госимущества

Имущественные комплексы (движимое и недвижимое имущество, земельные участки), конфискованные у ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" и ООО "Энергия и газ Украина", будут отнесены к сфере управления Фонда госимущества Украины.

Соответствующее распоряжение Кабинет министров одобрил на заседании в пятницу.

Премьер-министр Владимир Гройсман уточнил, что решение принято с условием доработки его в трехдневный срок.

Как сообщалось, 19 июня этого года Суворовский райсуд Одессы принял решение о специальной конфискации целостных имущественных комплексов (ЦИК) Одесского НПЗ и "Энергия и газ Украины", принадлежащих группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко. "В рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации ЦИК Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко. Завод перешел в собственность государства в лице Кабинета министров", – прокомментировал решение генпрокурор Юрий Луценко.

В конце июля это решение подтвердил апелляционный суд.

Российская компания "ЛУКОЙЛ" приобрела два пакета акций ОАО "Одесский НПЗ" по 25,95% на некоммерческих конкурсах в 1999 году за 27,27 млн грн, затем увеличила свою долю до 97%.

Проектная мощность предприятия по переработке сырья составляет 2,8 млн тонн в год.

В августе 2005 года Одесский НПЗ был остановлен на реконструкцию и возобновил работу лишь в апреле 2008 года, однако затем вновь был остановлен в октябре 2010 года в связи с экономической ситуацией, сложившейся на рынке нефтепродуктов в Украине, а также с изменением схемы поставок нефти.

В 2013 году Одесский НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ" купила группа "ВЕТЭК" С.Курченко, разыскиваемого украинскими правоохранителями. Позже сообщалось о передаче "ВЕТЭК" предприятия в залог ОАО "Банк ВТБ" (РФ). Нормальная работа предприятия так и не была восстановлена, в настоящее время оно простаивает.

"Энергия и Газ Украина" принадлежит открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ, нежилые здания энергоблока – когенерационная установка для комбинированного производства тепло- и электроэнергии с утилизацией атмосферного остатка висбрекинга, обеспечивающая жизнедеятельность Одесского НПЗ.

Оба общества (99,5766% и 100% соответственно) принадлежат кипрской Empson Ltd (Кипр), через которую ГК "ВЕТЭК" приобрела Одесский НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ".

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