Золото подорожало до максимума с ноября

Цена золота выросла в пятницу до максимума с ноября прошлого года, превысив $1300 за тройскую унцию.

Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в декабре на бирже в Нью-Йорке подскочили на 0,9%, до $1304,3 за унцию.

Золото дорожает из-за высокого спроса на защитные активы, вызванного терактами в Каталонии и опасениями, что президенту США Дональду Трампу не удастся реализовать обещанные масштабные реформы из-за противодействия Конгресса.

Серебро с немедленной поставкой подорожало на 0,9%, до $17,19 за унцию, платина выросла в цене на 1,3%, палладий - на 1%.