Кабмин одобрил законопроект о внедрении в Украине европейских стандартов для стройматериалов и конструкций

Кабинет министров Украины утвердил проект закона "Об основных требованиях к сооружениям, а также условиях размещения на рынке строительных материалов".

Соответствующее решение правительство Украины приняло на заседании в пятницу. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал документ в числе принятых без обсуждения.

Утвержденный законопроект направлен на имплементацию в Украине положений Регламента ЕС № 305/2011, которым установлены гармонизированные условия для размещения на рынке строительных изделий.

Законопроект устанавливает основные требований к сооружениям и к процедурам технической апробации строительных изделий с целью их размещения на рынке, а также к субъектам, которые участвуют в процедурах технической апробации и декларирования в сфере строительства. В частности, законопроектом вводится механизм определения существенных характеристик технических показателей строительных изделий и требования к регламентным техническим условиям.

Законопроект также определяет обязательства субъектов хозяйствования, размещающих на рынке строительные изделия. Документ предусматривает, что производитель должен составлять декларацию технических показателей строительного изделия согласно регламентным техническим требованиям. Также унормированы случаи, когда от составления декларации можно воздержаться.

Кроме того, законопроект определяет организационную структуру системы технической апробации в строительстве и ее составляющие, однако функции участников процесса технической апробации должны быть уточнены дополнительными нормативно-правовыми актами. Предусматривается, что такая система будет работать на рыночных условиях, и органы технической апробации будут находиться в конкурентной среде.

Принятие законопроекта позволит усилить защиту прав потребителей, в частности, путем повышения уровня информированности о качестве и безопасности сооружений и строительных изделий.