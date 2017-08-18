Кабмин назначил новым членом НАПК Серегина

Кабинет министров Украины назначил членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) адвоката Александра Серегина, избранного накануне конкурсной комиссией.

"Был назначен новый член НАПК Серегин", - сказал министр Кабинета министров Украины Александр Саенко журналистам после заседания правительства в пятницу.

Как сообщалось, 15 августа заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова сообщила, что в этот день конкурсная комиссия выбрала членом НАПК адвоката А.Серегина. По ее словам, за А.Серегина проголосовали все семь членов конкурсной комиссии единогласно.

А.Серегин (1977 года рождения) является доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений университета имени Т.Шевченко.