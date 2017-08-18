НБУ одобрил присоединение Экспресс-Банка к Индустриалбанку по упрощенной процедуре

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил разрешение на реорганизацию путем присоединения ПАО "АБ "Экспресс-Банк" к АКБ "Индустриалбанк" по упрощенной процедуре, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее разрешение утверждено решением комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем №303 от 18 августа 2017 года, в соответствии с требованиями закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" №1985-VІІІ от 23 марта 2017 года.

Нацбанк напоминает, что предварительный вывод о согласовании проекта плана реорганизации Экспресс-Банка в Индустриалбанк путем присоединения по упрощенной процедуре был предоставлен 14 июля.

"В результате реорганизации, Индустриалбанк станет правопреемником всех прав и обязанностей Экспресс-Банка в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов. Идустриалбанк также получит все права на переданные ему активы (включая права по договорам поручительства). Кроме того, ему перейдут обязанности должника по требованиям кредиторов (вкладчиков) относительно переданных обязательств без необходимости внесения изменений в соответствующие соглашения", - указанно в сообщении.

Банки-участники реорганизации должны сообщить своим клиентам о правопреемстве Индустриалбанк всех прав, обязанностей и имущества Экспресс-Банка, разместив соответствующую информацию на своих официальных сайтах, а также в своих офисах, где проводится обслуживание клиентов.

Индустриалбанк и Экспресс-банк имеют общую группу акционеров. Роза Дворецкая, Игорь Дворецкий и Анна Дворецкая владеют 70% уставного капитала Индустриалбанка, а в Экспресс-банке Розе и Игорю Дворецким принадлежит 80% уставного капитала.

Как сообщалось. Национальный банк Украины (НБУ) 14 июля 2017 года согласовал план присоединения Экспресс-банка к Индустриалбанку.

Индустриалбанк основан в 1990 году.

Экспресс-банк основан в 1994 году.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2017 года по размеру общих активов Индустриалбанк (2,756 млрд грн) занимал 33-е место, Экспресс-Банк (1,429 млрд грн) - 45-е место среди 88 действовавших в стране банков.