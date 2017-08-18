"Укравтодор" намерен проводить контроль качества дорожных работ дважды в год

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует проводить мероприятия по контролю качества выполнения дорожных работ и выявлению недостатков в таких работах дважды в год, сообщил глава агентства Славомир Новак.

"Укравтодор" и лично я уделяем особое внимание качеству выполнения работ. Мы разработали новую концепцию контроля качества, обеспечили финансирование и провели такой контроль за 2016 год, выявили недостатки. Наш подход - ежегодно в начале марта и в конце июня будем осуществлять контроль выполнения работ за прошлый год, выявлять, каким подрядчикам следует ликвидировать эти недостатки", - сказал он в ходе заседания Кабинета министров в пятницу.

По словам главы "Укравтодора", ранее проведенный первый такой контроль позволил устранить много недостатков на дорогах.

"Кроме того, нами разработан проект закона о внесении изменений в сфере контроля качества выполнения ремонтно-строительных работ. Этот проект мы уже готовы передать (в Кабмин – ИФ) с целью согласования", - заявил С.Новак.

Он уточнил, что этот документ предлагает предоставить "Укравтодору" полномочия на осуществление контроля качества выполнения работ, в том числе путем привлечения специализированных учреждений; остановку работы при критической ситуации, а также формирование перечня недобросовестных подрядных организаций.

Как сообщал в мае 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первый аудит качества выявил нарушения на трети отремонтированных в 2016 году автомобильных дорог, и после второго аудита правительство будет требовать от правоохранителей открытия уголовных производств за нанесение убытков государству.