Кабмин уменьшил периодичность проверки СБУ производителей "прослушки" до 1 раза в 2 года

Кабинет министров Украины уменьшил периодичность проверки Службой безопасности Украины производителей специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и других средств неглавного получения информации с высокой степенью риска до 1 раза в 2 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Правительство уменьшило с 1 раза в год до 1 раза в 2 года периодичность осуществления СБУ плановых мер контроля за деятельностью субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с разработкой, производством и поставками спецсредств для снятия информации.