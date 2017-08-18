Экономика

15:51 18.08.2017

Кабмин утвердил порядок арбитражного определения качества семян и посадочного материала

Кабинет министров Украины утвердил порядок арбитражного определения качества семян и посадочного материала и порядок оформления заявлений для его проведения.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 18 августа.

Согласно документу, арбитражное определение проводится территориальным органом Госпродпотребслужбы по заявлению физлица – предпринимателя или юридического лица. Инспектор Госпродпотребслужбы рассматривает документы и не позднее следующего рабочего дня принимает решение об отборе арбитражной пробы и проведении определения.

После завершения процедуры, не позднее чем в течение следующего рабочего дня, заявитель должен получить документ с результатами анализа семян.

Арбитражному определению подлежат приобретенные семена и посадочный материал в случае расхождения показателей их качества на величину, которая превышает допустимые отклонения.

В пояснительной записке к проекту решению отмечается, что целью принятия постановления является обеспечение прав потребителей и субъектов семеноводства на качественные семена и в случае неуверенности потребителей в качестве посадочного материала права на проведение официальной процедуры арбитражного определения посевных качеств.

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