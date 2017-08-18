Нерезиденты приобрели ОВГЗ на 460 млн грн

Объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов вырос на 460 млн грн – до 471,1 млн грн, говорится в информации Национального банка Украины в пятницу.

Согласно ей, это увеличение произошло 17 августа, до этого, с 5 июля, портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов составлял всего от 1,2 до 11,1 млн грн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник на рынке, такое увеличение связано с покупкой нерезидентами гривневых ОВГЗ на аукционе 15 августа. Тогда Минфин продал годичные и трехгодичные гривневые бумаги на 1 млрд 298,07 млн грн соответственно под 14,4% и 14,46% годовых, а также двухлетние валютные бумаги на $351,48 млн по ставке 5,4% годовых.