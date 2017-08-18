Экономика

15:37 18.08.2017

Кабмин разрешил при назначении жилищной субсидии учитывать доходы за полгода

Кабинет министров Украины разрешил при назначении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг учитывать доходы за два предыдущих квартала и запретил назначать субсидии одновременно по месту регистрации и месту фактического проживания.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

В проекте решения, которым располагает агентство, отмечается, что субсидия для компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ назначается исходя из среднемесячного совокупного дохода домохозяйства не за 4 квартала, как было ранее, а за 2 предыдущих квартала.

В частности, при назначении субсидии в мае учитываются доходы за третий-четвертый кварталы прошлого года, а при назначении субсидии в октябре - первый-второй кварталы текущего года.

Также Кабмин установил, что субсидия не может назначаться одновременно по месту регистрации и по месту фактического проживания гражданина.

Правительство определило, что субсидия в отношении помещений, где прописаны недееспособные лица, над которыми установлено опекунство, назначается по заявлению опекуна.

Кабмин установил, что субсидия не назначается на следующий период, если имеется двухмесячная задолженность за услуги ЖКХ в сумме более 20 необлагаемых налогом доходов граждан – 340 грн (ранее не назначалась просто при наличии двухмесячной задолженности).

В случае смерти лица, которому была назначена субсидия, сумма компенсации неиспользованной части субсидии выплачивается одному из членов домохозяйства, с учетом которых эта субсидия назначалась.

Кабмин установил необходимость граждан, получающих субсидию, на протяжении месяца проинформировать орган социальной защиты населения об окончании срока регистрации места пребывания.

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