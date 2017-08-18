Литовский Сеймас инициирует "план Маршала" для Украины, направленный на поддержку реформ - Кубив

Литовский Сеймас инициирует так называемый "план Маршала" для Украины, который предусматривает минимум EUR5 млрд в год на поддержку реформ, сообщил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"С Анной Гопко (народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам – ИФ) обсуждение литовского плана для Украины на 2017-2020 гг. и "Нового европейского плана для Украины" (т. н. "план Маршала"). Эта инициатива литовского Сеймаса предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь Украине в контексте евроинтеграции", - написал С.Кубив на своей странице в соцсети в пятницу.

Он отметил, что речь идет минимум о EUR5 млрд ежегодной поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие страны.

"Сейчас проект активно обсуждается в ключевых международных институтах, чтобы обеспечить формирование "группы друзей" Украины и нужной поддержки плана для его воплощения", - сообщил вице-премьер.