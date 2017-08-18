"Азовсталь" заказала ЭМСС очередную партию валков

ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск Донецкой обл.)), владельцем которого является российский "Атомэнергомаш" (энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом"), изготовит для меткомбината "Азовсталь" (Донецкая обл.) очередную партию рабочих валков горячей прокатки.

Согласно сообщению ЭМСС на своем сайте, в рамках заключенного договора, стоимость которого не разглашается, будет изготовлено 40 рабочих валков массой до 40 тонн для производства сортового проката.

Изделия пройдут на ЭМСС полную механообработку и, по условиям сделки, будут отправлены заказчику в октябре-ноябре 2017 года. Общий вес поставки – 316,48 тонн.

"Азовсталь" входит в металлургический дивизион группы "Метинвест", является одним из крупнейших метпредприятий Украины.

"Азовсталь" - постоянный заказчик валков ЭМСС.

ЭМСС также сообщает о поставке партии роликов с механообработкой для изготовления электромашин в адрес польской компании Zaklad Mechaniczny ELTECH sp.z.o.o. Общий вес заготовок – 64,160 тонн. Они поставляются железнодорожным и автотранспортом.

Заказ выполнен в рамках контракта, заключенного между ЭМСС и польской компанией в 2011 году. Согласно графику поставок, в августе-сентябре 2017 года на механический завод ELTECH будут отправлены еще 12 роликов общим весом 90,2 тонн.

"Энергомашспецсталь" – крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения, с 2010 года входит в машиностроительный дивизион "Росатома".

По итогам 2016 года чистый доход ЭМСС вырос на 50,5% к 2015 году до 1,85 млрд грн, чистый убыток сократился более чем вдвое - до 1,5 млрд грн.