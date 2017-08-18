Кабмин утвердил Йосту Люнгмана экспертом Комитета по назначению руководителей особо важных предприятий

Кабинет министров утвердил Йосту Люнгмана (Gösta Ljungman) независимым негосударственным экспертом в составе Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

Соответствующее решение с учетом кадровых изменений приняло правительство на заседании в пятницу, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Международный валютный фонд в начале июля в рамках ротации сменил своего постоянного представителя в Украине, назначив вместо занимавшего этот пост четыре года француза Жерома Ваше (Jerome Vacher) гражданина Королевства Швеция Й.Люнгмана.