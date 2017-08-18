Экономика

15:29 18.08.2017

АМКУ разрешил концентрацию Bayer и Monsanto

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение Bayer Aktiengesellschaft (Германия) на концентрацию в виде приобретения контроля над компанией Monsanto Company (США) при условии выполнения определенных обязательств на рынке дистрибуции и производства пестицидов и семян в Украине.

Согласно пресс-релизу комитета в пятницу, обязательства для компаний были разработаны по итогам исследования, которое установило совокупные значительные доли участников концентрации на рынках неселекционных гербицидов и семян огурцов.

Комитет отметил, что концентрация может вызвать искажение конкуренции путем ограничения доступа на рынок дистрибуции средств защиты растений, семян сельскохозяйственных культур других производителей этих товаров.

АМКУ обязал Bayer и Monsanto не создавать препятствий на рынке дистрибуции пестицидов и семян Украины. Участники концентрации добровольно взяли обязательство выполнять указанные рекомендации.

По результатам рассмотрения дела АМКУ установил, что в результате концентрации будут объединены научно-исследовательские возможности Bayer и Monsanto, что создаст потенциал для внедрения инновационных продуктов, будет способствовать более эффективному удовлетворению потребностей потребителей и совершенствованию продукции участников концентрации.

Осенью 2016 года германская химическая компания Bayer AG и ее американский конкурент Monsanto Co. объявили о заключении соглашения о слиянии.

Как сообщалось в совместном пресс-релизе компаний, руководство Monsanto приняло улучшенное предложение Bayer, которая готова заплатить $128 за акцию Monsanto, оценив компанию в $66 млрд, включая ее задолженность.

Bayer - международная компания со специализацией в области наук о жизни, а именно - здравоохранения и сельского хозяйства. Ведет деятельность в Украине с 1992 года в форме ООО "Байер", является крупным поставщиком средств защиты растений (пестицидов, гербицидов и фунгицидов) и семян в Украине.

По результатам 2016 финансового года чистая прибыль Bayer в мире выросла на 10,2% - до EUR4,53 млрд, а объем продаж вырос на 1,5% - до EUR46,8 млрд. Сумма капитальных затрат за год достигла EUR2,6 млрд, расходы на исследования и разработки EUR4,7 млрд.

Компания Monsanto основана в 1901 году. В 404 подразделениях компании в 66 странах мира работают более 20 тыс. сотрудников.

В 1991 году Monsanto стала первой иностранной компанией, подписавшей контракт на поставку средств защиты растений в Украину. В 1992 году был открыт ее киевский офис.

"Монсанто Украина" производит и импортирует семена кукурузы, рапса и овощей только традиционной селекции. Семена кукурузы и рапса "Монсанто" представлены в Украине брендом "ДЕКАЛБ", семена овощей – брендами "Семинис" и "Де Ройтер", средства защиты растений – брендами "Раундап", "Харнес", "Монитор", "Гвардиан Тетра" и "Актимум".

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