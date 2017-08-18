Правительство продлило действие аналогового телевещания в Украине до 30 марта 2018 г.

Кабинет министров Украины пролонгировал сроки использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 30 марта 2018 года.

Соответствующее правительственное постановление №563 обнародовано на сайте Кабинета министров.

"Правительство приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с конечным сроком – 30 марта 2018 года с целью недопущения нарушения прав граждан на свободный доступ к информации", – отмечается в пояснении к документу.

Согласно ему, принятие этого решения позволит провести развернутую информационную кампанию по подключению населения к цифровым сетям и расширить покрытие территории Украины цифровым сигналом.

Как сообщало агентство, этот вопрос обсуждался на заседании правительства 4 июля, и первоначально предлагалось продлить срок действия аналогового вещания на год – до 30 июля 2018 года.

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонид Евдоченко пояснил, что, согласно информации НКРСИ, сегодня существует ряд нерешенных финансовых и социально-экономических проблем, которые сдерживают разработку такого порядка и процесс перехода от аналогового к цифровому ТВ.