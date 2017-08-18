"Нафтогаз" просит Минэнергоугля обнародовать цену на газ для населения на новый отопительный сезон

НАК "Нафтогаз Украины" просит Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обнародовать цену на газ для населения на новый отопительный сезон.

"Публикация официальной цены необходима для начала договорной работы с теплоснабжающими организациями", - отмечают в компании.

Как напоминают в "Нафтогазе", традиционно заключение новых договоров с теплоснабжающими организациями на новый отопительный сезон начинается в июле, что позволяет избежать задержек с поставками газа в начале отопительного сезона. "Ежегодно "Нафтогаз" ведет договорную работу с более чем 1 тыс. производителей тепла, которые поставляют его населению", - уточняют в компании.

В пресс-службе НАК подчеркивают, что своевременная публикация цены – обязанность Минэнергоугля, предусмотренная постановлениями правительства.

"Цены на газ для населения не зависят от расчетов или желания "Нафтогаза". Мы должны применять цену реализации газа, определенную постановлением Кабинета министров №187. Согласно этому документу, цену на газ на следующий сезон должно рассчитывать и публиковать Минэнергоугля до 1 июля. Мы просим министерство опубликовать эту цифру как можно быстрее, чтобы все поставщики тепла успели заключить договоры и вовремя начать отопительный сезон", – цитирует пресс-служба председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

В "Нафтогазе" добавляют, что компания рассчитывает свои плановые показатели, используя формулу, заложенную в постановлении Кабмина №187, и не имеет юридических оснований для пересмотра утвержденного правительством финансового плана до изменения этого постановления.

"Компания также не имеет возможности сформировать и подать в Кабмин проекты финансовых планов "Нафтогаза" и предприятий группы на 2018 год. При этом для заключения договоров на поставку газа производителям тепла необходима официальная публикация цены, рассчитанной Минэнергоугля по тому же постановлению. Официальное обнародование Министерством этого показателя важно для своевременного начала отопительного сезона в Украине", - резюмируют в НАК.

Как сообщалось, расчеты, проведенные в соответствии с нормами постановления Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, показывают необходимость повышения цены на газ, отпускаемый НАК "Нафтогаз Украины" в рамках специальных обязательств (PSO), с 1 октября на 19% – до 5873 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС).

В то же время, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, цены на газ для населения меняться не будут.