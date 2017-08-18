Нацкомфинуслуг надеется на, что система "электронный полис" будет запущена в Украине с 1 января 2018 г.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынка финансовых услуг, надеется, что система электронных договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) начнет работу с 1 января 2018 года.

"Очень надеемся, что если нам удастся выдержать график, то под Новый год у нас будет действующее положение об особенностях заключения электронных договоров ОСАГО и обновленное положение о Централизованной базе данных Моторного бюро. Очень надеюсь, что с 1 января система "электронный полис начнет работу", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Денис Ястреб.

По его словам, на сегодняшний день в комиссии уже есть согласование всеми заинтересованными государственными органами Положение об особенностях заключения электронных договоров, поддержанное всеми и без замечаний.

Д.Ястреб также отметил, что следующий шаг это вынесение документа на заседание Нацкомфинуслуг для утверждения и подача его для государственной регистрации в Министерство юстиции. Через 15 дней он будет зарегистрирован и наберет силы через три месяца после официальной публикации.

Однако для того чтобы электронный полис с нормативной точки зрения был внедрен окончательно необходимо внести изменения в положение о Централизованной базе данных (ЦБД) МТСБУ. Сейчас этот процесс находится на завершающем этапе.

"Мы хотели в документ о ЦБД внести минимальное количество необходимых изменений - 10-15 правок, которые обеспечат заключение электронных договоров. И ожидаем, что в ближайшее время Моторное бюро на президиуме примет изменения в положение и предоставит его комиссии на утверждение. Сроки мы себе ставим минимальные, пока удается их соблюдать", - отметил член Нацкомфинуслуг.

По словам Д.Ястреба, согласно графику в последнюю неделю августа или начало сентября на заседание комиссии будет вынесено два распоряжения об особенностях заключения электронных договоров и о внесении изменений в положение о ЦБД, которое позже будет обнародовано. Параллельно с этим совместно с МТСБУ должна быть завершена работа по "электронному полису" и "электронному стикеру" как документам и их визуальной форме.

"Поэтому мы спешим и говорим, что все хвосты нам надо подтянуть сейчас и это одна единственная причина, и другой не существует, наших действий, которые были сделаны по проверке соблюдения членами Моторного бюро сроков внесения в ЦБД", - сообщил он.

Говоря планах на дальнюю перспективу Д.Ястреб отметил, что предполагается пересмотреть подходы к ЦБД и утвердить в новой редакции регулирующее ее деятельность положение, сделав его проще и понятнее, предусмотрев в нем более четкую интеграцию с другими базами данных, а не только с базой полиции. В случае успешного осуществления запуска электронного полиса в планах на следующий год, начать обсуждение со страховщиками вопроса усовершенствования бумажной формы полиса ОСАГО, может сделать онлайн-полис как в "Зеленой карте".