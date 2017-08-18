Индийские ювелиры в июле снизили импорт и экспотр золота

Индия в июле 2017 года импортировала золота для ювелирной промышленности (в виде слитков, ювелирных украшений и так далее) на $218 млн, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

По сравнению с июлем 2016 года импорт золота со стороны индийских ювелиров сократился на 48%. Хотя ранее министерство торговли и промышленности Индии сообщало, что общий импорт золота в Индию в июле, напротив, удвоился и составил $2,103 млрд.

Экспорт золота из Индии со стороны ювелиров снизился в июле на 55%, до $470 млн.

Всего за 7 месяцев индийские ювелиры, по подсчетам, импортировали золота примерно на $1,383 млрд, что на 54% меньше, чем в январе-июле 2016 года. Экспорт снизился на 14%, до $6,511 млрд.