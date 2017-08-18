Курс акций "ДТЭК Захидэнерго" обвалился на 10% после аукциона ФГИ

Курс акций "ДТЭК Захидэнерго" на "Украинской бирже" (УБ) в пятницу утром после завершения аукциона по продаже государственного блокпакета акций в 25% уставного капитала по курсу 130,46 грн за акцию обвалился на 10,4% – до 135 грн за акцию.

Согласно информации на сайте УБ, котировки купли-продажи соответственно упали с максимумов в 145 грн и 180 грн до 130,8 и 140 грн за акцию.

Как сообщалось, накануне стало известно, что на покупку блокпакета "ДТЭК Захидэнерго" со стартовой ценой 108,7 грн за акцию было подано две заявки. Их курс на УБ по итогам дня подскочил на 30,33% – до 155 грн за штуку. В течение дня было заключено 10 сделок на 0,8 млн грн по ценам от 126 до 155 за акцию.

Котировки купли-продажи на конец дня 17 августа составляли 140 и 150 грн за акцию соответственно, тогда как на момент объявления биржевых торгов Фондом госимущества в конце июля – соответственно 119,6 и 123 грн за акцию.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа